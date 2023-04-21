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Алмазы 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Алмазы
Киноафиша Сериалы Алмазы Сезоны Сезон 1

Rough Diamonds 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алмазы»

В 1 сезоне сериала «Алмазы» главными действующими лицами становятся два брата из еврейской ультраортодоксальной семьи, живущей в бельгийском Антверпене. Их родители владеют крупнейшей алмазной империей. Однако даже такой устойчивый бизнес может рухнуть и погрязнуть в долговой яме при бездарном руководстве. Когда компанию унаследовал один из сыновей, все пошло прахом. Узнав об этом, второй брат принимает решение вернуться на малую родину и спасти семейное детище. Главным героям предстоит справиться со многими проблемами, разрешить конфликты и противоречия как с близкими, так и в самих себе.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Алмазы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 апреля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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