Только на таких мужчин и надо смотреть: психолог назвала неочевидный плюс сериала «Ронин» с Паламарчуком

Что на самом деле произошло с Женей и его дочкой в финале «Бара "Один звонок"»: объясняем без загадок

«Ганнибал» вернется с новым сезоном? Фанаты ждут Миккельсена в новой версии «Молчания ягнят»

«У Джексона – холодное, чисто коммерческое кино»: забытая советская экранизация «Властелина колец» оказалась лучше голливудской

Из «Гарри Поттера и философского камня» вырезали столько всего, что хватит на отдельный фильм: и сериал от HBO просто обязан это исправить

Худший рейтинг аниме в истории IMDb: 3 сезон «Ванпанчмена» официально пробил дно – причина ясна по одному кадру (фото)

Приказали «наверху»: Михалкову пришлось переделывать «Рабу любви» с нуля — как комедия превратилась в драму

«Мог пойти в милицию, но нет»: Деточкин вовсе не был «советским Робин Гудом» – вот почему он воровал автомобили на самом деле

«У него есть секреты, которые мешают»: жив ли Хоппер в сериале «Очень странные дела» – освежаем память перед 5-м сезоном

За душу берет не только «Москва слезам не верит»: ИИ подобрал для вас еще 5 похожих фильмов СССР – у всех оценки не ниже 8.1