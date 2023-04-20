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Ателье счастья 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ателье счастья
Киноафиша Сериалы Ателье счастья Сезоны Сезон 1

Ателье счастья 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ателье счастья»

В 1 сезоне сериала «Ателье счастья» Светлана производила впечатление счастливой женщины, но предательство мужа и увольнение выбили ее из колеи. Главная героиня узнала, что супруг долгое время изменял ей с экс-коллегой, а затем и вообще исчез, забрав деньги, которые Света копила на образование сына. По совету подруги женщина решила открыть пошивочное ателье. Внезапно появился первый заказчик – друг детства Игорь. Он начал активно ухаживать за Светланой. Мужчина производил впечатление уверенного в себе и надежного человека. Кроме того, Света считала, что ее сыну нужно мужское влияние...

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Список серий 1-го сезона сериала «Ателье счастья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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