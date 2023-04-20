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Киноафиша Сериалы Ателье счастья

Ателье счастья (2023 - …)

Ателье счастья 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

В жизни Светланы все складывалось благополучно. Она работала на бирже труда и была счастлива в семейной жизни. Все изменилось после того, как женщину сократили. Света выяснила, что трудоустроиться заново нелегко. Известие о предательстве супруга окончательно добило героиню. Свете помогла подруга, которая посоветовала открыть ателье, поскольку та всегда любила шить. Сначала идея показалась главной героине утопической, ведь у нее нет денег для того, чтобы открыть бизнес. Но внезапно у Светы появляется первый клиент...

В ролях
В ролях
Анастасия Безбородова
Никита Бурячек
Степан Середа
Степан Середа
Мария Добржинская
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Ателье счастья»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Ателье счастья - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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