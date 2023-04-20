В жизни Светланы все складывалось благополучно. Она работала на бирже труда и была счастлива в семейной жизни. Все изменилось после того, как женщину сократили. Света выяснила, что трудоустроиться заново нелегко. Известие о предательстве супруга окончательно добило героиню. Свете помогла подруга, которая посоветовала открыть ателье, поскольку та всегда любила шить. Сначала идея показалась главной героине утопической, ведь у нее нет денег для того, чтобы открыть бизнес. Но внезапно у Светы появляется первый клиент...