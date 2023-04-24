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О чем говорят мужчины: Простые удовольствия 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала О чем говорят мужчины: Простые удовольствия
Киноафиша Сериалы О чем говорят мужчины: Простые удовольствия Сезоны Сезон 1

О чем говорят мужчины: Простые удовольствия 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «О чем говорят мужчины: Простые удовольствия»

В 1 сезоне сериала «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» в центре событий оказываются четверо мужчин, которые давно дружат, часто влипают в курьезные ситуации, любят порассуждать на вечные темы и вдоволь поспорить друг с другом о простом и сложном. Они охотно говорят об особенностях мужского подсознания, обсуждают женскую дружбу, первую влюбленность и талант искренне радоваться каждому прожитому дню. Леша, Камиль, Саша и Слава прогуливаются по центру Москвы и беседуют о том, как вкрутить лампочку так, чтобы она осталась довольна, о чем свидетельствуют откровенные фотоснимки в соцсетях и что такое чевапчичи.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «О чем говорят мужчины: Простые удовольствия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 мая 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
5 июня 2023
График выхода всех сериалов
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