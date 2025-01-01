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Жизнь Клима Самгина 1988, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жизнь Клима Самгина
Киноафиша Сериалы Жизнь Клима Самгина Сезоны Сезон 1

Жизнь Клима Самгина 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 марта 1988
Год выпуска 1988
Количество серий 14
Продолжительность сезона 16 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жизнь Клима Самгина»

В 1-м сезоне сериала «Жизнь Клима Самгина» история начинается в 1877 году. В семье интеллигента Ивана Самгина появляется сын, которого отец окрестил Климом. Такое необычное имя сразу сделало главного героя объектом для шуток со стороны сверстников. Самгин-младший всегда хотел выделяться и умел произвести впечатление на окружающих. В 1894 году Клим поступил в гимназию и разочаровался в представительницах слабого пола. А спустя год отправился на учебу в Петербург. Там он познакомился с Туробоевым и своим старшим братом Димой. Они активно поддерживали революцию. Выяснив, что Фима ждет от него ребенка, Клим отправился назад в Москву.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Жизнь Клима Самгина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Детство
Сезон 1 Серия 1
29 марта 1988
Юность
Сезон 1 Серия 2
30 марта 1988
Петербург
Сезон 1 Серия 3
31 марта 1988
Провинция
Сезон 1 Серия 4
5 апреля 1988
Москва
Сезон 1 Серия 5
7 апреля 1988
Перед выбором
Сезон 1 Серия 6
8 апреля 1988
Одиночество
Сезон 1 Серия 7
12 апреля 1988
Воскресение
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 1988
Восстание
Сезон 1 Серия 9
14 апреля 1988
Баррикада
Сезон 1 Серия 10
15 апреля 1988
Радение
Сезон 1 Серия 11
18 апреля 1988
За границей
Сезон 1 Серия 12
19 апреля 1988
Зрелость
Сезон 1 Серия 13
20 апреля 1988
Распад
Сезон 1 Серия 14
21 апреля 1988
График выхода всех сериалов
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