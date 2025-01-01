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Жизнь Клима Самгина
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Жизнь Клима Самгина, список сезонов
Жизнь Клима Самгина
12+
Год выпуска
1988
Страна
СССР
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
ЦТ СССР
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
7.7
IMDb
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Список сезонов сериала «Жизнь Клима Самгина»
Сезон 1
14 эпизодов
29 марта 1988 - 21 апреля 1988
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