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Секреты Игры Престолов 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Секреты Игры Престолов
Киноафиша Сериалы Секреты Игры Престолов Сезоны Сезон 2

The Game Revealed 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 15 минут
О чем 2-й сезон сериала «Секреты Игры Престолов»

Во 2 сезоне сериала «Секреты «Игры престолов» поклонники культовой фантастической саги увидят закулисье седьмого сезона. Последний эпизод этой части собрал у экранов 16 000 000 зрителей единовременно. Команда многосерийного проекта, постановщик, операторы и актеры рассказали и продемонстрировали, как снималась сцена казни в Черном замке, а также как Дейнерис выходила из огня. Выяснилось, что сцену поединка из эпизода «За стеной» снимали 18 дней, эпизод возвращения Дейнерис Бурерожденной снимался в двух странах — Испании и Северной Ирландии, а актриса, воплотившая образ Оленны Тирелл, во время съемок выпила 12 полных бокалов вина.

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Список серий 2-го сезона сериала «Секреты Игры Престолов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 8, эпизод 1 Game Revealed: Season 8 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
16 апреля 2019
Сезон 8, эпизод 2 Game Revealed: Season 8 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
22 апреля 2019
Сезон 8, эпизод 3 Game Revealed: Season 8 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
29 апреля 2019
Сезон 8, эпизод 4 Game Revealed: Season 8 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
6 мая 2019
Сезон 8, эпизод 5 Game Revealed: Season 8 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
13 мая 2019
График выхода всех сериалов
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