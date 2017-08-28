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Секреты Игры Престолов 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Секреты Игры Престолов
Киноафиша Сериалы Секреты Игры Престолов Сезоны Сезон 1

The Game Revealed 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 7
Продолжительность сезона 1 час 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Секреты Игры Престолов»

В 1 сезоне сериала «Секреты «Игры престолов» режиссеры и актеры культовой саги поделилась секретами создания шестого сезона легендарного многосерийного проекта, который появился на экранах 24 апреля 2016 года. Эта часть фантастического сериала состоит из десяти серий и является первым сезоном, который снят на основе черновых записей Джорджа Р.Р. Мартина, опережающих цикл «Песнь Льда и Огня». Представители съемочной команды сообщили о том, как искали локации для съемок по всему миру, описали детали создания грима и нарядов для актеров, а также раскрыли секреты производства самых опасных эпизодов проекта.

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Список серий 1-го сезона сериала «Секреты Игры Престолов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 7, эпизод 1 Game Revealed: Season 7 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 августа 2017
Сезон 7, эпизод 2 Game Revealed: Season 7 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 сентября 2017
Сезон 7, эпизод 3 Game Revealed: Season 7 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 сентября 2017
Сезон 7, эпизод 4 Game Revealed: Season 7 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 сентября 2017
Сезон 7, эпизод 5 Game Revealed: Season 7 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 сентября 2017
Сезон 7, эпизод 6 Game Revealed: Season 7 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 октября 2017
Сезон 7, эпизод 7 Game Revealed: Season 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 октября 2017
График выхода всех сериалов
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