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Двое на краю 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Двое на краю
Киноафиша Сериалы Двое на краю Сезоны Сезон 1

Двое на краю 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Двое на краю»

В 1 сезоне сериала «Двое на краю» молодая замужняя женщина по имени Ольга оказывается в плену у неизвестного злоумышленника. Он объясняет ей, что в обмен на ее жизнь и свободу ее муж Максим должен прийти в полицию и признаться, что в прошлом он сбил человека и уехал с места аварии. Оля спокойна: она уверена, что Макс не совершал этого преступления и что он сделает что угодно для ее спасения. Но время идет, а муж не спешит являться за ней на белом коне. Постепенно женщина понимает, что он действительно причастен к той темной истории. Более того, он готов пожертвовать супругой ради собственной свободы и выгоды.

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Список серий 1-го сезона сериала «Двое на краю» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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