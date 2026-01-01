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Награды и номинации «Суд присяжных»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Лучший сериал (комедия или мюзикл)
Номинант
 Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
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