Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Награды и номинации «Суд присяжных»
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Золотой глобус 2024
Лучший сериал (комедия или мюзикл)
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
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