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Golden Globes 2024
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
Best Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
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