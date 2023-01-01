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О персоне
Фильмография
Ли Джу-у
Lee Joo-woo
Киноафиша
Персоны
Ли Джу-у
Ли Джу-у
Lee Joo-woo
Дата рождения
3 сентября 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Йонъин, Южная Корея
Популярные фильмы
Похититель: Хранитель сокровищ
(2023)
0
Фильмография Ли Джу-у
Жанр
Все
Комедия
Триллер
Год
Все
2023
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Похититель: Хранитель сокровищ
комедия, триллер
2023, Корея
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