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Фильмография
Ли Джу-у
Lee Joo-woo
Киноафиша
Персоны
Ли Джу-у
Ли Джу-у
Lee Joo-woo
Дата рождения
3 сентября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Йонъин, Южная Корея
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Смех в Вайкики
(2018)
7.2
Любовь Хо Гу
(2015)
6.3
Похититель: Хранитель сокровищ
(2023)
Фильмография Ли Джу-у
Как стать домовладельцем в Корее
криминал, комедия, триллер, мини-сериал, дорама
2026, Южная Корея
6.3
Похититель: Хранитель сокровищ
комедия, триллер, дорама
2023, Южная Корея
5.9
Мой парень – маньяк
New Normal
комедия, ужасы, триллер
2022, Южная Корея
Смотреть трейлер
8.1
Смех в Вайкики
драма, комедия, дорама
2018, Южная Корея
7.2
Любовь Хо Гу
драма, комедия, мелодрама, дорама
2015, Южная Корея
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