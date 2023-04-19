Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Империя шимпанзе 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Империя шимпанзе
Киноафиша Сериалы Империя шимпанзе Сезоны Сезон 1

Chimp Empire
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Империя шимпанзе»

В 1 сезоне сериала «Империя шимпанзе» зрители вместе с исследователями наблюдают за самым большим в мире сообществом шимпанзе. Съемки ведутся в Уганде, в Нгого, на протяжении 23 лет. За этот немалый промежуток времени ученые приходят к выводу, что огромную стаю этих приматов мало что отличает от полноценного человеческого общества. У шимпанзе есть своя политика, власть, суровая социальная иерархия. Пока одни особи трудятся, добывая еду и обустраивая «город», другие покоятся на лаврах власти и известности. Но сильные самцы «из низов» в любой момент могут устроить революцию, собрав вокруг себя достаточно соратников.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Империя шимпанзе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Рай Paradise
Сезон 1 Серия 1
19 апреля 2023
Другие Others
Сезон 1 Серия 2
19 апреля 2023
Война War
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2023
Расплата Reckoning
Сезон 1 Серия 4
19 апреля 2023
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше