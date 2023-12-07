Во 2-м сезоне сериала «Младшая сестра» очаровательная и непосредственная Лулу (Симоне Натан) возвращается со вторым сезоном проекта «Младшая сестра». Главная героиня из Новой Зеландии наконец-то обретает то самое «женское счастье», к которому активно подталкивали еврейские родственники. Отношения с Олли (Пол Уильямс) перестают быть тайной, парень всё больше и больше погружается в мир ортодоксального иудаизма и во всех вопросах личной жизни советуется с раввином. А Лулу между тем успевает стать мамой и отдать ребенка на воспитание родному брату. Слишком много проблем навалилось на младшую сестру, и теперь ей надо будет разобраться в своих отношениях с парнем, религией, семьей и материнством.