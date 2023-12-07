Menu
Kid Sister 2022 - 2023, season 2

Kid Sister season 2 poster
Kid Sister

Kid Sister 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 1 hour 55 minutes
"Kid Sister" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Младшая сестра» очаровательная и непосредственная Лулу (Симоне Натан) возвращается со вторым сезоном проекта «Младшая сестра». Главная героиня из Новой Зеландии наконец-то обретает то самое «женское счастье», к которому активно подталкивали еврейские родственники. Отношения с Олли (Пол Уильямс) перестают быть тайной, парень всё больше и больше погружается в мир ортодоксального иудаизма и во всех вопросах личной жизни советуется с раввином. А Лулу между тем успевает стать мамой и отдать ребенка на воспитание родному брату. Слишком много проблем навалилось на младшую сестру, и теперь ей надо будет разобраться в своих отношениях с парнем, религией, семьей и материнством.

Series rating

6.4
13 votes
Kid Sister List of episodes
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
7 December 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
7 December 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
7 December 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
7 December 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
7 December 2023
TV series release schedule
