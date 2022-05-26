Menu
Kid Sister 2022, season 1

Kid Sister 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 1 hour 55 minutes
"Kid Sister" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Младшая сестра» молодая девушка по имени Лулу безуспешно пытается справиться со своими психологическими проблемами и пройти процесс сепарации от своей большой еврейской семьи. События разворачиваются в Окленде, Новая Зеландия, где большинство людей считают себя больше гражданами мира, нежели евреями. Однажды на похоронах родственника, куда съезжаются все многочисленные тети и дяди, Лулу приходится соврать, что она встречается с парнем-евреем. Затем девушка сбегает с траурной церемонии, чтобы провести ночь со своим вовсе не ортодоксальным бойфрендом Олли.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 May 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 May 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
26 May 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 May 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 May 2022
