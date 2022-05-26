В 1-м сезоне сериала «Младшая сестра» молодая девушка по имени Лулу безуспешно пытается справиться со своими психологическими проблемами и пройти процесс сепарации от своей большой еврейской семьи. События разворачиваются в Окленде, Новая Зеландия, где большинство людей считают себя больше гражданами мира, нежели евреями. Однажды на похоронах родственника, куда съезжаются все многочисленные тети и дяди, Лулу приходится соврать, что она встречается с парнем-евреем. Затем девушка сбегает с траурной церемонии, чтобы провести ночь со своим вовсе не ортодоксальным бойфрендом Олли.