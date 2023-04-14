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Нам не жить друг без друга 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нам не жить друг без друга
Киноафиша Сериалы Нам не жить друг без друга Сезоны Сезон 1

Нам не жить друг без друга 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нам не жить друг без друга»

В 1 сезоне сериала «Нам не жить друг без друга» Сережа и Катя неразлучны со школы и вместе поступают в университет. Но там девушка встречает другого парня – Никиту. Она понимает, что именно к нему она впервые испытывает настоящее взрослое чувство. Брошенный Сергей и бывшая девушка Никиты Вероника не могут позволить им быть счастливыми. Проходят годы, Сергей строит карьеру, но все еще не забывает обиду. Он подстраивает все так, что Катю обвиняют в тяжком преступлении. А помочь ей может Вероника, но та выдвигает одно условие: девушка окажется на свободе, только если бросит Никиту, ничего ему не объясняя.

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Список серий 1-го сезона сериала «Нам не жить друг без друга» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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