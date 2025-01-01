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Постер телешоу BTS на лужайке
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BTS на лужайке, список сезонов

BTS In the SOOP
Год выпуска 2020
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 20 минут
Стрим-сервис Weverse

Рейтинг шоу

0.0
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9.3 IMDb
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Список сезонов телешоу «BTS на лужайке»
BTS на лужайке - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 19 августа 2020 - 7 октября 2020
BTS на лужайке - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
5 эпизодов 15 октября 2021 - 12 ноября 2021
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