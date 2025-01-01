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BTS на лужайке
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BTS на лужайке, список сезонов
BTS In the SOOP
Год выпуска
2020
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 20 минут
Стрим-сервис
Weverse
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
3
голоса
9.3
IMDb
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Список сезонов телешоу «BTS на лужайке»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
19 августа 2020 - 7 октября 2020
Сезон 2 / Season 2
5 эпизодов
15 октября 2021 - 12 ноября 2021
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