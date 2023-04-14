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Помощница кандидата 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Помощница кандидата
Киноафиша Сериалы Помощница кандидата Сезоны Сезон 1

Queenmaker 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Помощница кандидата»

В 1 сезоне сериала «Помощница кандидата» события разворачиваются в огромном и шумном корейском мегаполисе накануне выборов нового мэра. Сеул давно не верит в справедливого и мудрого лидера, но среди кандидатов действительно есть такой человек – это принципиальная женщина-адвокат по гражданским правам. Устав кричать в пустоту, она решает установить в городе справедливость своими руками и выдвигается на этот пост. Вот только в ее успех в мире сильных и властных мужчин никто не верит. Но однажды ее выступление поражает другую женщину – опытного менеджера могущественного бизнес-конгломерата. Та бросается в политику, чтобы сделать ее мэром.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Помощница кандидата График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 апреля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 апреля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
14 апреля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
14 апреля 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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