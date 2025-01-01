Постеры сериала «Помощница кандидата»

Правильная хронология «Хищника» только такая: начать придется с мультика, а не с классики со Шварценеггером

Эти 3 научно-фантастических сериала от Apple TV вышли без шума, но попали прямо в сердце: жаль, что о них мало кто знает

3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал

«Разве можно так напиваться?»: по-настоящему сложный тест – угадайте хотя бы 3/5 советских фильмов по цитате о застолье

Лучший ужастик года 2025 закончился так, что все «кричит» о продолжении: но у режиссера для зрителей печальные новости

«Российский Sci-Fi как жанр мертв»: лишь один отечественный сериал не стыдно советовать фанам Стругацких – хотя серьезности в нем 0

«Две серии – и я одержима»: лучшую дораму 2025 года в России и не заметили – вышла на Netflix и очаровала даже хейтеров

На великолепный «Из многих» Гиллигана вдохновили 10 культовых фильмов: от «Шоу Трумана» до самой скандальной экранизации Кинга

Кто сильнее – Сон Джин-у или Гоку? Мы нашли однозначный ответ, и фанатам «Драконьего жемчуга» он явно не понравится

Про эти 5 уникальных ужастиков в России слышали единицы: у всех высокий рейтинг (а №1 – хоррор про самураев и женщин-кошек)