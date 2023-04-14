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Покемон. Горизонты 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Покемон. Горизонты
Киноафиша Сериалы Покемон. Горизонты Сезоны Сезон 1

Pokémon Horizons: The Series
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 21
Продолжительность сезона 8 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Покемон. Горизонты»

В 1 сезоне сериала «Покемон. Горизонты» в регионе Плато в простой небогатой семье живет девушка по имени Лейк. Она мечтает стать тренером покемонов, несмотря на то что никто в ее роду прежде этим не занимался. Вопреки всем обстоятельствам она приезжает в Канто и поступает в знаменитую школу-интернат для юных тренеров. Теперь ей предстоит заполнить свой первый покебол, но она все еще не может определиться, с каким из многочисленных покемонов она готова работать в паре. Девушка знакомится со своим однокурсником Андреем, который уже имеет некоторый опыт в этом деле. Он становится ее лучшим другом и опасным конкурентом.

Рейтинг сериала

0.0
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7.4 IMDb
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Список серий сериала Покемон. Горизонты График выхода всех сериалов
Сезон 1
Подвеска, с которой все началось, часть 1 The Pendant It All Started With, Part 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2023
Подвеска, с которой все началось, часть 2 The Pendant It All Started With, Part 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2023
Пока я с Ньяходжей As Long As I'm With Nyahoja
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2023
Передаваемое по наследству сокровище A Passed-Down Treasure
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2023
Я нашел тебя, Хостгатор I Found You, Hogator
Сезон 1 Серия 5
5 мая 2023
Древний шар-монстр The Ancient Monster Ball
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2023
Особая тренировка! С капитаном Пикачу Special Training! With Captain Pikachu
Сезон 1 Серия 7
19 мая 2023
Таинственная дверь, которая не открывается The Mysterious Door That Won't Open
Сезон 1 Серия 8
26 мая 2023
Прибытие в регион Паулден! Arrival in The Paldean Region!
Сезон 1 Серия 9
2 июня 2023
Немо, Кольза, а потом! Nemo, Colza and Then
Сезон 1 Серия 10
9 июня 2023
Оливковый лес The Oliva's Forest
Сезон 1 Серия 11
16 июня 2023
Будущее, которое я выбираю The Future I Choose
Сезон 1 Серия 12
23 июня 2023
Внезапный пикник A Sudden Picnic
Сезон 1 Серия 13
14 июля 2023
Лети! Кайден!! Fly! Kaiden!!
Сезон 1 Серия 14
21 июля 2023
Это кто-то, кого ты не можешь видеть! Кто это? It's Someone You Can't See! Whosawhatsit?
Сезон 1 Серия 15
28 июля 2023
Пока я с Кувассу As Long As I'm With Kuwassu
Сезон 1 Серия 16
4 августа 2023
Кайден и Хогатор: Секретная тренировка! Kaiden and Hogator: Secret Training!
Сезон 1 Серия 17
11 августа 2023
Летающий Пикачу, парящий высоко! Flying Pikachu, Soaring High!
Сезон 1 Серия 18
18 августа 2023
Правда о Мавипе The Truth About Mawhip
Сезон 1 Серия 19
25 августа 2023
Боевая подготовка Кабу Kabu's Battle Training
Сезон 1 Серия 20
1 сентября 2023
Одинокий Мибрим The Lonely Mibrim
Сезон 1 Серия 21
8 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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