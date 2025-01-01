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Постер сериала Покемон. Горизонты
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Покемон. Горизонты, список сезонов

Pokémon Horizons: The Series
Год выпуска 2023
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TV Tokyo

Рейтинг сериала

0.0
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7.4 IMDb
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Список сезонов сериала «Покемон. Горизонты»
Покемон. Горизонты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
21 эпизод 14 апреля 2023 - 8 сентября 2023
 
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