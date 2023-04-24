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Фактор страха. Испытание тайгой (2023), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Фактор страха. Испытание тайгой
Киноафиша Сериалы Фактор страха. Испытание тайгой Сезоны Сезон 1

Фактор страха. Испытание тайгой 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 54 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Фактор страха. Испытание тайгой»

В 1 сезоне шоу «Фактор страха. Испытание тайгой» в живописных горах Алтая организуют особую арену, полную опасных испытаний. Именно сюда на встречу со своими давними страхами отправляются звезды кино, телевидения и музыки: Мария Погребняк, Юра Музыченко, Владимир Маркони, Егор Шип, Дава, Александр Головин, Наталья Земцова, Юлия Топольницкая и многие другие. Всего в этом сезоне шоу поучаствуют 64 претендента на победу. Каждый из них верит, что именно он сможет побороть свою фобию – подняться на вершину, спуститься на дно, войти в вольер с дикими животными. Но только самые рисковые и смелые добудут 300 тысяч рублей в помощь благотворительному фонду.

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Список серий телешоу Фактор страха. Испытание тайгой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2023
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2023
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
8 мая 2023
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
15 мая 2023
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
22 мая 2023
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
29 мая 2023
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
5 мая 2023
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
12 мая 2023
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
12 июня 2023
График выхода всех сериалов
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