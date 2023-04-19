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Дорога к счастью 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дорога к счастью
Киноафиша Сериалы Дорога к счастью Сезоны Сезон 1

Дорога к счастью 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дорога к счастью»

В 1 сезоне сериала «Дорога к счастью» молодая девушка Анна Калинина живет одной мечтой – стать врачом. Но поступить в мединститут с первого раза ей не удается, а ее старенькой бабушке очень нужны деньги, поэтому, готовясь к следующему году экзаменов, девушка устраивается на подработку на почту. За ней ухаживает соседский паренек Николай – сын местного бизнесмена Матвея Волкова. Однако Аня даже не смотрит в его сторону. Однажды в город приезжает погостить к другу курсант Академии МЧС Артем. Между ним и Аней сразу пробегает искра, но судьба разлучает влюбленных уже через три дня. Они обещают встретиться снова…

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дорога к счастью» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 апреля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 апреля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 апреля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 апреля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 апреля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
19 апреля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 апреля 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 апреля 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 апреля 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
19 апреля 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
19 апреля 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
19 апреля 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
19 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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