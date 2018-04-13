Menu
Season premiere 13 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
В 1 сезоне шоу «Уайат Сенак разрулит» неравнодушный к проблемам своих соотечественников ведущий отправляется в путешествие по Соединенным Штатам. В каждом городе он встречается с местными жителями, чтобы найти самые насущные, забавные и оригинальные проблемы, которые он мог бы помочь решить. Выясняется, что передовым исследованиям космоса мешает сущая мелочь, с которой не могут справиться технологии. Засоряющий природу навоз можно использовать как альтернативное топливо. Миллениалы способны на многое, но боятся сдвинуться с места. А в штате Миннесота, похоже, и вовсе проблема едет на проблеме и проблемой погоняет…

6.6
Rate 12 votes
Season 1
Season 2
Space Problems, Sh*t Problems, Minnesota Problems
Season 1 Episode 1
13 April 2018
NRA Problems, Chicken Bone Problems, Birmingham Problems
Season 1 Episode 2
20 April 2018
Energy Problems, Millennial Problems, Community Policing Problems
Season 1 Episode 3
27 April 2018
Food Problems, Rain Problems, Skid Row Problems
Season 1 Episode 4
4 May 2018
Bank Problems, Mosquito Problems, Mental Health Problems
Season 1 Episode 5
11 May 2018
Automation Problems, Beauty Problems, Gun Problems
Season 1 Episode 6
18 May 2018
Student Problems, Sidewalk Problems, Misconduct Problems
Season 1 Episode 7
25 May 2018
Tech Waste Problems, Adhesive Problems, Drug Problems
Season 1 Episode 8
1 June 2018
Research Problems, Reef Problems, Punitive Problems
Season 1 Episode 9
8 June 2018
Teacher Problems, Burial Problems, Collaborative Problems
Season 1 Episode 10
15 June 2018
