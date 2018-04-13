В 1 сезоне шоу «Уайат Сенак разрулит» неравнодушный к проблемам своих соотечественников ведущий отправляется в путешествие по Соединенным Штатам. В каждом городе он встречается с местными жителями, чтобы найти самые насущные, забавные и оригинальные проблемы, которые он мог бы помочь решить. Выясняется, что передовым исследованиям космоса мешает сущая мелочь, с которой не могут справиться технологии. Засоряющий природу навоз можно использовать как альтернативное топливо. Миллениалы способны на многое, но боятся сдвинуться с места. А в штате Миннесота, похоже, и вовсе проблема едет на проблеме и проблемой погоняет…