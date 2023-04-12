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Таежный детектив. Живая вода 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Таежный детектив. Живая вода
Киноафиша Сериалы Таежный детектив. Живая вода Сезоны Сезон 1

Таежный детектив. Живая вода 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Таежный детектив. Живая вода»

В 1 сезоне сериала «Таежный детектив. Живая вода» знаменитую на всю страну целительницу Варвару обнаруживают убитой в ее избушке в тайге. На место прибывает опергруппа полиции под руководством Татьяны Третьяковой. Но пока следователи занимаются своим делом, дар Варвары неожиданно переходит по наследству ее племяннице Клавдии. Чтобы помочь страждущим, девушка решает раскрыть главный секрет покойной тетки – рецепт ее эликсира «Живая вода». Но это чуть было не стоит ей жизни. Тем временем поблизости на турбазе «Приют шаманки» после ссоры со своей девушкой без вести пропадает молодой турист.

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Список серий 1-го сезона сериала «Таежный детектив. Живая вода» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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