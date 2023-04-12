В 1 сезоне сериала «Таежный детектив. Живая вода» знаменитую на всю страну целительницу Варвару обнаруживают убитой в ее избушке в тайге. На место прибывает опергруппа полиции под руководством Татьяны Третьяковой. Но пока следователи занимаются своим делом, дар Варвары неожиданно переходит по наследству ее племяннице Клавдии. Чтобы помочь страждущим, девушка решает раскрыть главный секрет покойной тетки – рецепт ее эликсира «Живая вода». Но это чуть было не стоит ей жизни. Тем временем поблизости на турбазе «Приют шаманки» после ссоры со своей девушкой без вести пропадает молодой турист.