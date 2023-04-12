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Киноафиша Сериалы Таежный детектив. Живая вода

Таежный детектив. Живая вода (2023 - …)

Таежный детектив. Живая вода 12+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Таежный детектив. Живая вода» – это очередная часть приключений провинциальной следовательницы Татьяны Третьяковой. На северной турбазе «Приют шаманки» загадочным образом исчезает юноша, который только что расстался со своей избранницей. В это время в тайге умирает знаменитая целительница Варвара, к которой ехали за излечением и благословением со всей страны. Ее племянница по имени Клавдия решает раскрыть всем секрет покойной родственницы, но немедленно оказывается наказана за откровенность…

В ролях
В ролях
Анатолий Гущин
Анатолий Гущин
Антон Эльдаров
Антон Эльдаров
Татьяна Клюкина
Екатерина Соломатина
Екатерина Соломатина
Анастасия Савосина
Полина Долиндо
Полина Долиндо
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Таежный детектив. Живая вода»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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