Сериал «Таежный детектив. Живая вода» – это очередная часть приключений провинциальной следовательницы Татьяны Третьяковой. На северной турбазе «Приют шаманки» загадочным образом исчезает юноша, который только что расстался со своей избранницей. В это время в тайге умирает знаменитая целительница Варвара, к которой ехали за излечением и благословением со всей страны. Ее племянница по имени Клавдия решает раскрыть всем секрет покойной родственницы, но немедленно оказывается наказана за откровенность…