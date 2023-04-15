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Игра в убийство 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Игра в убийство
Киноафиша Сериалы Игра в убийство Сезоны Сезон 1

Игра в убийство 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Игра в убийство»

В 1 сезоне сериала «Игра в убийство» в центре событий оказывается молодая успешная женщина Маша Васильева – врач-психотерапевт в элитной клинике психического здоровья. Коллеги и пациенты ценят ее за особую авторскую методику. Она просит людей «разыгрывать» все свои проблемы с помощью кукольного театра, где у каждого персонажа есть особый символический смысл. Но однажды один из постоянных посетителей ее группы трагически погибает. Пока полиция ищет виновного, Маша легко вычисляет его среди других пациентов с помощью терапии. Но на этом убийства не прекращаются. Похоже, у кукол появился «кукловод».

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Игра в убийство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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