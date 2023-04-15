Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Возвращение в Сеул" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Игра в убийство

Игра в убийство (2023 - …)

Игра в убийство
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 2 часа 56 минут
О чем сериал

Сериал «Игра в убийство» – это детективная история о психотерапевте Маше Васильевой, которая оказывается в центре опасного и загадочного расследования. На своих сеансах Маша использует особый метод – просит пациентов разыгрывать сценки с куклами на волнующие их темы. Когда один из постоянных посетителей ее группы погибает, именно эта методика помогает женщине найти убийцу раньше полиции. Однако смерти среди клиентов клиники продолжаются, и вскоре Маша понимает, что за куклами стоит невидимый «кукловод».

В ролях
В ролях
Ян Цапник
Ян Цапник
Николай Иванов
Николай Иванов
Дмитрий Гудочкин
Дмитрий Гудочкин
Екатерина Семенова
Екатерина Семенова
Алексей Устинов
Екатерина Олькина
Екатерина Олькина
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Игра в убийство»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши