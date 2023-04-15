Сериал «Игра в убийство» – это детективная история о психотерапевте Маше Васильевой, которая оказывается в центре опасного и загадочного расследования. На своих сеансах Маша использует особый метод – просит пациентов разыгрывать сценки с куклами на волнующие их темы. Когда один из постоянных посетителей ее группы погибает, именно эта методика помогает женщине найти убийцу раньше полиции. Однако смерти среди клиентов клиники продолжаются, и вскоре Маша понимает, что за куклами стоит невидимый «кукловод».