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Родные и близкие 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Родные и близкие
Киноафиша Сериалы Родные и близкие Сезоны Сезон 1

Родные и близкие 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Родные и близкие»

В 1 сезоне сериала «Родные и близкие» Матвей и Ольга собираются пожениться. Однако после рокового ДТП их жизнь кардинально меняется. Матвей влюбляется в девушку по имени Елена, которая была потерпевшей в этой самой аварии. Отец молодого человека называет себя виновником аварии, чтобы не портить будущее своему сыну. Матвей понимает, что он должен расстаться со своей невестой, поскольку не в силах бороться с пробудившимися чувствами к Лене. Девушка отвечает ему взаимностью. Но эта любовь может стать счастливой только при условии, что молодые люди разберутся со своим происхождением, а их родители – с прошлым.

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Список серий 1-го сезона сериала «Родные и близкие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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