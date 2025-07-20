Menu
Karen Pirie 2022 - 2025, season 2

Karen Pirie season 2 poster
Karen Pirie
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 20 July 2025
Production year 2025
Number of episodes 3
Runtime 4 hours 45 minutes
"Karen Pirie" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Карен Пири» продолжается история о сотруднице шотландский полиции, которая получила повышение и теперь работает в отделе исторических расследований. Напомним, в предыдущем сезоне она решает снова открыть дело об убийстве, которое спровоцировало столько обсуждений в популярном подкасте о реальных преступлениях. В 50-е годы кто-то жестоко зарезал буфетчицу Ризз Дафф. Под подозрением оказались три студента в состоянии алкогольного опьянения, однако их так и не обвинили официально. Через четверть века Карен удалось выяснить, что случилось. В новом сезоне отчаянную героиню ожидают очередные опасные испытания.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
20 July 2025
Episode 2
Season 2 Episode 2
20 July 2025
Episode 3
Season 2 Episode 3
20 July 2025
