Во 2 сезоне сериала «Карен Пири» продолжается история о сотруднице шотландский полиции, которая получила повышение и теперь работает в отделе исторических расследований. Напомним, в предыдущем сезоне она решает снова открыть дело об убийстве, которое спровоцировало столько обсуждений в популярном подкасте о реальных преступлениях. В 50-е годы кто-то жестоко зарезал буфетчицу Ризз Дафф. Под подозрением оказались три студента в состоянии алкогольного опьянения, однако их так и не обвинили официально. Через четверть века Карен удалось выяснить, что случилось. В новом сезоне отчаянную героиню ожидают очередные опасные испытания.