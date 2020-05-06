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Ребекка Мартинссон 2017 - 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ребекка Мартинссон
Киноафиша Сериалы Ребекка Мартинссон Сезоны Сезон 2

Rebecka Martinsson 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ребекка Мартинссон»

Во 2 сезоне сериала «Ребекка Мартинссон» главная героиня готовится вернуться в Стокгольм, чтобы съехаться со своим бойфрендом Мансом. Ее любовник из местного полицейского управления тоже идет дальше и заводит роман с другой, однако у них с Ребеккой все еще есть чувства друг к другу. Тем временем на саамской земле происходит убийство оленевода, и девушка решает отложить свой отъезд, чтобы заняться расследованием. Выясняется, что некий горожанин берет деньги у богатых туристов за браконьерство на землях саамов. Судя по всему, он имеет прямое отношение к убийству, но доказать это не так-то просто.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Ребекка Мартинссон График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Оленевод - Часть 1 The reindeer laborer - Part 1
Сезон 2 Серия 1
6 мая 2020
Оленевод - Часть 2 The reindeer laborer - Part 2
Сезон 2 Серия 2
7 мая 2020
Фонд - Часть 1 The foundation - Part 1
Сезон 2 Серия 3
13 мая 2020
Фонд - Часть 2 The foundation - Part 2
Сезон 2 Серия 4
14 мая 2020
Ложь - Часть 1 The lie - Part 1
Сезон 2 Серия 5
20 мая 2020
Ложь - Часть 2 The lie - Part 2
Сезон 2 Серия 6
21 мая 2020
Знак аварийной остановки - Часть 1 The warning triangle - Part 1
Сезон 2 Серия 7
27 мая 2020
Знак аварийной остановки - Часть 2 The warning triangle - Part 2
Сезон 2 Серия 8
28 мая 2020
График выхода всех сериалов
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