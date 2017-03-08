Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ребекка Мартинссон 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ребекка Мартинссон
Киноафиша Сериалы Ребекка Мартинссон Сезоны Сезон 1

Rebecka Martinsson 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ребекка Мартинссон»

В 1 сезоне сериала «Ребекка Мартинссон» главная героиня работает адвокатом в крупной и престижной юридической компании в столице Швеции. Однако родилась и выросла она в маленьком городке в глухих лесах на севере страны. Именно туда ей предстоит отправиться на похороны подруги детства: девушку кто-то убил, но полиция не может найти преступника. Но ситуация становится еще более странной и запутанной, когда Бекки прибывает в город. Все старые знакомые будто избегают ее и скрывают от нее некую тайну, которая объединяет всех жителей. После еще одного убийства женщины Ребекка решает остаться в городке подольше.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Ребекка Мартинссон График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пролитая кровь - часть 1 The Blood Spilt - Part 1
Сезон 1 Серия 1
8 марта 2017
Пролитая кровь - часть 2 The Blood Spilt - Part 2
Сезон 1 Серия 2
15 марта 2017
Черный путь - Часть 1 The Black Path - Part 1
Сезон 1 Серия 3
22 марта 2017
Черный путь - Часть 2 The Black Path - Part 2
Сезон 1 Серия 4
29 марта 2017
Пока твой гнев не пройдет - Часть 1 Until Thy Wrath Be Past - Part 1
Сезон 1 Серия 5
5 апреля 2017
Пока твой гнев не пройдет - Часть 2 Until Thy Wrath Be Past - Part 2
Сезон 1 Серия 6
12 апреля 2017
Второй смертный грех - Часть 1 The Second Deadly Sin - Part 1
Сезон 1 Серия 7
19 апреля 2017
Второй смертный грех - Часть 2 The Second Deadly Sin - Part 2
Сезон 1 Серия 8
26 апреля 2017
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше