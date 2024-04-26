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Прощай, Земля 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прощай, Земля
Киноафиша Сериалы Прощай, Земля Сезоны Сезон 1

Goodbye Earth
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 11 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прощай, Земля»

В 1 сезоне сериала «Прощай, Земля» японские ученые передают правительству неутешительную новость: к нашей планете со скоростью света неуклонно несется огромный смертоносный астероид. Если действовать очень быстро, то его можно сбить с курса или расколоть на менее опасные части. Но для этого нужно, чтобы все человечество действовало сообща. Слишком много времени уходит на межгосударственные переговоры, выделение бюджетов и строительство оружия. Многие уже не верят в спасение. Все человечество делится на группы: кто-то ждет столкновения как Божьего суда, кто-то впадает в отчаяние, а кто-то пытается бежать.

Рейтинг сериала

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4.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Прощай, Земля» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Футбол, чёрт возьми Football, Bloody Hell!
Сезон 1 Серия 1
26 апреля 2024
Возвращение любви Love is Back
Сезон 1 Серия 2
26 апреля 2024
Я волнуюсь... I Have Butterflies...
Сезон 1 Серия 3
26 апреля 2024
Спасительный грех Felix Culpa
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2024
Девушка с кошкой The Girl with a Cat
Сезон 1 Серия 5
26 апреля 2024
Много шума из ничего Much Ado About Nothing
Сезон 1 Серия 6
26 апреля 2024
Ариран: ушедшие, но не забытые Arirang; Gone, But Not Forgotten
Сезон 1 Серия 7
26 апреля 2024
Пока дышу, надеюсь Dum Spiro Spero
Сезон 1 Серия 8
26 апреля 2024
Проблеск надежды Silver Lining
Сезон 1 Серия 9
26 апреля 2024
Побег и затмение Exodus, Eclipsed
Сезон 1 Серия 10
26 апреля 2024
Последнее Рождество Last Christmas
Сезон 1 Серия 11
26 апреля 2024
Прощай, Земля Goodbye Earth
Сезон 1 Серия 12
26 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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