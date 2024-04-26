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Постер сериала Прощай, Земля
Киноафиша Сериалы Прощай, Земля Сезоны

Прощай, Земля, список сезонов

Goodbye Earth
Год выпуска 2024
Страна Южная Корея
Эпизод длится 59 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

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4.3 IMDb
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Список сезонов сериала «Прощай, Земля»
Прощай, Земля - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 26 апреля 2024
 
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