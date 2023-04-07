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Закрытый уровень 2023, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Закрытый уровень Сезоны Сезон 1

Закрытый уровень 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Закрытый уровень»

В 1 сезоне сериала «Закрытый уровень» компания друзей увлекается компьютерными играми. Особенно парней привлекают «стрелялки», имитирующие войну. Однажды они узнают, что в одной частной лаборатории ведется разработка самой современной программы – симулятора военных действий для российской армии. Будучи фанатиками своего хобби, они решают вломиться в лабораторию и первыми протестировать этот проект. Но они не знают, насколько реалистичной окажется эта «игра». Герои застревают на недоработанном уровне в оккупированной немцами Белоруссии 1941 года, где они могут вполне по-настоящему лишиться жизни.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Закрытый уровень График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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