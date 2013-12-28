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Кривое зеркало души 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кривое зеркало души
Киноафиша Сериалы Кривое зеркало души Сезоны Сезон 1

Криве дзеркало душі 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 декабря 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кривое зеркало души»

В 1 сезоне сериала «Кривое зеркало души» в небольшом украинском городке живет молодая красивая девушка Ольга Терентьева. У нее есть любимые родители, брат Саша и сестра Вера. Но привычный мир героини рушится в одночасье, когда ее предают все близкие люди. Брат, заигравшись в карты, ставит на кон честь и невинность Оли, а сестра его в этом поддерживает. Более того, когда о ситуации узнают родители, виноватой в их глазах становится именно Оля, да и все соседи теперь разве что не плюют ей вслед. Вишенкой на торте становится обвинение в убийстве, которого девушка не совершала, но правда не интересует ни полицию, ни родных.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кривое зеркало души» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 декабря 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 декабря 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 декабря 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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