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Киноафиша Сериалы Дни Ангела

Дни Ангела (2003 - 2003)

Дни Ангела 12+
Год выпуска 2003
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Продолжительность сериала 2 часа 48 минут
О чем сериал

Сериал «Дни Ангела» – это российская трагикомичная мелодрама о жизни престарелого актера по имени Виктор. Он испытывает постоянное чувство одиночества и страдает от непонимания со стороны окружающих. Пожилой актер к окончанию своей жизни подводит безрадостные итоги и рассуждает о том, что успел сделать на своем веку, а какие возможности безвозвратно упущены. Все меняется, когда герой внезапно сталкивается с настоящим ангелом. Оказывается, что они действительно обитают среди люди, а порой даже живут по соседству.

В ролях
В ролях
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Нина Русланова
Нина Русланова
Юлия Рутберг
Юлия Рутберг
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Ольга Остроумова
Ольга Остроумова
Валерий Марьянов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дни Ангела - Сезон 1 Сезон 1
2003, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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