Сериал «Дни Ангела» – это российская трагикомичная мелодрама о жизни престарелого актера по имени Виктор. Он испытывает постоянное чувство одиночества и страдает от непонимания со стороны окружающих. Пожилой актер к окончанию своей жизни подводит безрадостные итоги и рассуждает о том, что успел сделать на своем веку, а какие возможности безвозвратно упущены. Все меняется, когда герой внезапно сталкивается с настоящим ангелом. Оказывается, что они действительно обитают среди люди, а порой даже живут по соседству.