Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Дни Ангела 2003, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дни Ангела
Киноафиша Сериалы Дни Ангела Сезоны Сезон 1

Дни Ангела 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дни Ангела»

В 1 сезоне сериала «Дни Ангела» в центре событий оказывается актер по имени Виктор. Находясь в почтенном возрасте, он пребывает в безрадостном настроении, тяготится одиночеством и много думает о прошлом. Герой понимает, что его мир рушится, а искать поддержки просто не у кого. Никто не появится по первому зову, чтобы спасти его, не принесет себя в жертву и не протянет руку помощи. Виктор даже не представляет, какая встреча в скором времени уготована ему судьбой. На закате своих лет актер узнает о том, что ангелы существуют на самом деле. Они обретаются в людском мире, а иногда скрываются в человеческой душе.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Дни Ангела» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2003
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2003
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 января 2003
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 2003
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше