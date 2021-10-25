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Лекс и Плу: Космические таксисты 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Лекс и Плу: Космические таксисты
Киноафиша Сериалы Лекс и Плу: Космические таксисты Сезоны Сезон 2

Лекс и Плу: Космические таксисты 0+
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 26
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 2-й сезон сериала «Лекс и Плу: Космические таксисты»

Во 2-м сезоне сериала «Лекс и Плу: Космические таксисты» вокруг планеты Кристаллит замечают загадочные парящие в невесомости кристаллы. Триша и Лекс увлекаются спором об этом необъяснимом явлении. Лекс уверен, что кристаллов нет и не может быть в открытом космосе, но его подруга-лисичка решает доказать всем, что они существуют. Вот только отправляться в одиночку в такое дальнее и опасное путешествие – это явно серьезная ошибка с ее стороны. Тем временем в гости к ребятам приезжает бабушка Плу, которая очень любит танцевать. Она собирается выступить на танцевальных соревнованиях вместе со своим любимым внучком.

 

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Лекс и Плу: Космические таксисты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
В поисках правды
Сезон 2 Серия 1
25 октября 2021
Бабушка зовёт танцевать
Сезон 2 Серия 2
25 октября 2021
Дело в грибочке
Сезон 2 Серия 3
26 апреля 2022
Пушная вечеринка
Сезон 2 Серия 4
14 февраля 2022
Потерянный свет
Сезон 2 Серия 5
14 февраля 2022
Ещё картошки Криспи
Сезон 2 Серия 6
14 февраля 2022
Буря лайков
Сезон 2 Серия 7
14 февраля 2022
Экстремальный отпуск
Сезон 2 Серия 8
14 февраля 2022
Опасный пассажир
Сезон 2 Серия 9
14 февраля 2022
Газировка на всякий случай
Сезон 2 Серия 10
14 февраля 2022
Космобраслет
Сезон 2 Серия 11
26 апреля 2022
Пропавший талант
Сезон 2 Серия 12
26 апреля 2022
Шумные соседи
Сезон 2 Серия 13
26 апреля 2022
Лучший водитель во вселенной
Сезон 2 Серия 14
26 апреля 2022
На страже закона
Сезон 2 Серия 15
1 мая 2022
Жажда впечатлений
Сезон 2 Серия 16
4 июня 2022
Лагерь мастера скалы
Сезон 2 Серия 17
5 июня 2022
Счастливое созвездие
Сезон 2 Серия 18
12 июня 2022
Дуэль
Сезон 2 Серия 19
3 июля 2022
День дикого ананаса
Сезон 2 Серия 20
10 июля 2022
Магнитная история
Сезон 2 Серия 21
31 июля 2022
Триша и Белла спешат на помощь
Сезон 2 Серия 22
14 августа 2022
Спасительный жук
Сезон 2 Серия 23
4 сентября 2022
Вулкан для зефирок
Сезон 2 Серия 24
11 сентября 2022
Купон на астероид (часть 1)
Сезон 2 Серия 25
2 октября 2022
Купон на астероид (часть 2)
Сезон 2 Серия 26
16 октября 2022
График выхода всех сериалов
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