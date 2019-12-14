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Лекс и Плу: Космические таксисты 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Лекс и Плу: Космические таксисты
Киноафиша Сериалы Лекс и Плу: Космические таксисты Сезоны Сезон 1

Лекс и Плу: Космические таксисты 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 26
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лекс и Плу: Космические таксисты»

В 1-м сезоне сериала «Лекс и Плу: Космические таксисты» енот по кличке Плу и его лучший друг лис Лекс решают открыть собственный необычный бизнес. Они собирают из ненужного хлама космическую машину и становятся таксистами. Только своих пассажиров они доставляют не в магазин и не в библиотеку, а на другие планеты и даже в иные галактики. У каждого путешественника есть своя цель. Кто-то хочет навестить двоюродную бабушку, живущую в марсианской колонии, а кто-то готовит зловещий план по захвату вселенной. Дело Лекса и Плу – с комфортом доставить каждого клиента в пункт назначения… а потом исправить последствия собственной работы!

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Лекс и Плу: Космические таксисты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Планета на тройном скотче
Сезон 1 Серия 1
14 декабря 2019
Самый лучший
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2020
Жизнь налегке
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2020
Свой путь
Сезон 1 Серия 4
13 июня 2020
Школа хладнокровия
Сезон 1 Серия 5
13 июня 2020
Астероид отдыха
Сезон 1 Серия 6
5 сентября 2020
Не всё сразу
Сезон 1 Серия 7
5 сентября 2020
Светлячки и моторы
Сезон 1 Серия 8
5 октября 2020
Планета подбросов
Сезон 1 Серия 9
5 октября 2020
Сердцу не прикажешь
Сезон 1 Серия 10
28 ноября 2020
Исчезнувший
Сезон 1 Серия 11
28 ноября 2020
Нам бы снега
Сезон 1 Серия 12
26 декабря 2020
Побыть броненосцем
Сезон 1 Серия 13
23 января 2021
Клиент мечты
Сезон 1 Серия 14
22 февраля 2021
Гонка на совесть
Сезон 1 Серия 15
22 февраля 2021
Что будет завтра
Сезон 1 Серия 16
14 марта 2021
Справочник поколений
Сезон 1 Серия 17
10 апреля 2021
Кафе «У Лекса»
Сезон 1 Серия 18
1 мая 2021
Супергусь
Сезон 1 Серия 19
22 мая 2021
Ген ловкости
Сезон 1 Серия 20
21 июня 2021
Чемпионы между делом
Сезон 1 Серия 21
26 июня 2021
Вам и не снилось
Сезон 1 Серия 22
10 июля 2021
Твой ход, Лекс
Сезон 1 Серия 23
4 сентября 2021
Счастливый мячик
Сезон 1 Серия 24
4 сентября 2021
Простые радости
Сезон 1 Серия 25
4 сентября 2021
Отель на буксире
Сезон 1 Серия 26
4 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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