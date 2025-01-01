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Постер сериала Лекс и Плу: Космические таксисты
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Лекс и Плу: Космические таксисты, список сезонов

Лекс и Плу: Космические таксисты 0+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Эпизод длится 11 минут

Рейтинг сериала

0.0
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6.4 IMDb
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Список сезонов сериала «Лекс и Плу: Космические таксисты»
Лекс и Плу: Космические таксисты - Сезон 1 Сезон 1
26 эпизодов 14 декабря 2019 - 4 сентября 2021
 
Лекс и Плу: Космические таксисты - Сезон 2 Сезон 2
26 эпизодов 25 октября 2021 - 16 октября 2022
 
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