Title Сезон 2
Season premiere 25 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 26
Runtime 4 hours 46 minutes
"Leks i Plu: Kosmicheskie taksisty" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Лекс и Плу: Космические таксисты» вокруг планеты Кристаллит замечают загадочные парящие в невесомости кристаллы. Триша и Лекс увлекаются спором об этом необъяснимом явлении. Лекс уверен, что кристаллов нет и не может быть в открытом космосе, но его подруга-лисичка решает доказать всем, что они существуют. Вот только отправляться в одиночку в такое дальнее и опасное путешествие – это явно серьезная ошибка с ее стороны. Тем временем в гости к ребятам приезжает бабушка Плу, которая очень любит танцевать. Она собирается выступить на танцевальных соревнованиях вместе со своим любимым внучком.

 

Series rating

6.9
Rate 13 votes
"Leks i Plu: Kosmicheskie taksisty" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
В поисках правды
Season 2 Episode 1
25 October 2021
Бабушка зовёт танцевать
Season 2 Episode 2
25 October 2021
Дело в грибочке
Season 2 Episode 3
26 April 2022
Пушная вечеринка
Season 2 Episode 4
14 February 2022
Потерянный свет
Season 2 Episode 5
14 February 2022
Ещё картошки Криспи
Season 2 Episode 6
14 February 2022
Буря лайков
Season 2 Episode 7
14 February 2022
Экстремальный отпуск
Season 2 Episode 8
14 February 2022
Опасный пассажир
Season 2 Episode 9
14 February 2022
Газировка на всякий случай
Season 2 Episode 10
14 February 2022
Космобраслет
Season 2 Episode 11
26 April 2022
Пропавший талант
Season 2 Episode 12
26 April 2022
Шумные соседи
Season 2 Episode 13
26 April 2022
Лучший водитель во вселенной
Season 2 Episode 14
26 April 2022
На страже закона
Season 2 Episode 15
1 May 2022
Жажда впечатлений
Season 2 Episode 16
4 June 2022
Лагерь мастера скалы
Season 2 Episode 17
5 June 2022
Счастливое созвездие
Season 2 Episode 18
12 June 2022
Дуэль
Season 2 Episode 19
3 July 2022
День дикого ананаса
Season 2 Episode 20
10 July 2022
Магнитная история
Season 2 Episode 21
31 July 2022
Триша и Белла спешат на помощь
Season 2 Episode 22
14 August 2022
Спасительный жук
Season 2 Episode 23
4 September 2022
Вулкан для зефирок
Season 2 Episode 24
11 September 2022
Купон на астероид (часть 1)
Season 2 Episode 25
2 October 2022
Купон на астероид (часть 2)
Season 2 Episode 26
16 October 2022
