Во 2-м сезоне сериала «Лекс и Плу: Космические таксисты» вокруг планеты Кристаллит замечают загадочные парящие в невесомости кристаллы. Триша и Лекс увлекаются спором об этом необъяснимом явлении. Лекс уверен, что кристаллов нет и не может быть в открытом космосе, но его подруга-лисичка решает доказать всем, что они существуют. Вот только отправляться в одиночку в такое дальнее и опасное путешествие – это явно серьезная ошибка с ее стороны. Тем временем в гости к ребятам приезжает бабушка Плу, которая очень любит танцевать. Она собирается выступить на танцевальных соревнованиях вместе со своим любимым внучком.