В 1-м сезоне сериала «Лекс и Плу: Космические таксисты» енот по кличке Плу и его лучший друг лис Лекс решают открыть собственный необычный бизнес. Они собирают из ненужного хлама космическую машину и становятся таксистами. Только своих пассажиров они доставляют не в магазин и не в библиотеку, а на другие планеты и даже в иные галактики. У каждого путешественника есть своя цель. Кто-то хочет навестить двоюродную бабушку, живущую в марсианской колонии, а кто-то готовит зловещий план по захвату вселенной. Дело Лекса и Плу – с комфортом доставить каждого клиента в пункт назначения… а потом исправить последствия собственной работы!