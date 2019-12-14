Menu
Leks i Plu: Kosmicheskie taksisty season 1

Leks i Plu: Kosmicheskie taksisty season 1 poster
Лекс и Плу: Космические таксисты

Лекс и Плу: Космические таксисты 0+
Title Сезон 1
Season premiere 14 December 2019
Production year 2019
Number of episodes 26
Runtime 4 hours 46 minutes
Season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Лекс и Плу: Космические таксисты» енот по кличке Плу и его лучший друг лис Лекс решают открыть собственный необычный бизнес. Они собирают из ненужного хлама космическую машину и становятся таксистами. Только своих пассажиров они доставляют не в магазин и не в библиотеку, а на другие планеты и даже в иные галактики. У каждого путешественника есть своя цель. Кто-то хочет навестить двоюродную бабушку, живущую в марсианской колонии, а кто-то готовит зловещий план по захвату вселенной. Дело Лекса и Плу – с комфортом доставить каждого клиента в пункт назначения… а потом исправить последствия собственной работы!

Series rating

6.9
Rate 13 votes
Season 1 list of episodes
Season 1
Season 2
Планета на тройном скотче
Season 1 Episode 1
14 December 2019
Самый лучший
Season 1 Episode 2
12 April 2020
Жизнь налегке
Season 1 Episode 3
12 April 2020
Свой путь
Season 1 Episode 4
13 June 2020
Школа хладнокровия
Season 1 Episode 5
13 June 2020
Астероид отдыха
Season 1 Episode 6
5 September 2020
Не всё сразу
Season 1 Episode 7
5 September 2020
Светлячки и моторы
Season 1 Episode 8
5 October 2020
Планета подбросов
Season 1 Episode 9
5 October 2020
Сердцу не прикажешь
Season 1 Episode 10
28 November 2020
Исчезнувший
Season 1 Episode 11
28 November 2020
Нам бы снега
Season 1 Episode 12
26 December 2020
Побыть броненосцем
Season 1 Episode 13
23 January 2021
Клиент мечты
Season 1 Episode 14
22 February 2021
Гонка на совесть
Season 1 Episode 15
22 February 2021
Что будет завтра
Season 1 Episode 16
14 March 2021
Справочник поколений
Season 1 Episode 17
10 April 2021
Кафе «У Лекса»
Season 1 Episode 18
1 May 2021
Супергусь
Season 1 Episode 19
22 May 2021
Ген ловкости
Season 1 Episode 20
21 June 2021
Чемпионы между делом
Season 1 Episode 21
26 June 2021
Вам и не снилось
Season 1 Episode 22
10 July 2021
Твой ход, Лекс
Season 1 Episode 23
4 September 2021
Счастливый мячик
Season 1 Episode 24
4 September 2021
Простые радости
Season 1 Episode 25
4 September 2021
Отель на буксире
Season 1 Episode 26
4 September 2021
TV series release schedule
