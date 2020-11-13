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Джеймс Мэй: О, повар! (2020), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Джеймс Мэй: О, повар!
Киноафиша Сериалы Джеймс Мэй: О, повар! Сезоны Сезон 1

James May: Oh Cook!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Джеймс Мэй: О, повар!»

В 1 сезоне шоу «Джеймс Мэй: О, повар!» экономист и путешественник Джеймс Мэй начинает свое кулинарное путешествие с азиатской кухни. Тайский суп с лапшой, быстрый завтрак с рисом и морскими водорослями нори – все эти рецепты зрители легко смогут повторить прямо у себя дома, не разыскивая мудреные ингредиенты в дорогих магазинах. Следующим пунктом назначения окажется Британия с ее пабами, известными своей превосходной кухней. Джеймс начинает с самого классического блюда из местной еды: мясного пирога. Для вегетарианцев он предлагает измененную версию рецепта без использования продуктов животного происхождения.

Рейтинг шоу

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7.5 IMDb
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Список серий телешоу Джеймс Мэй: О, повар! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Азиатский фьюжн Asian Fusion
Сезон 1 Серия 1
13 ноября 2020
Классика пабов Pub Classics
Сезон 1 Серия 2
13 ноября 2020
Паста Pasta
Сезон 1 Серия 3
13 ноября 2020
Карри Curry
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2020
Пудинг Pudding
Сезон 1 Серия 5
13 ноября 2020
Завтрак Breakfast
Сезон 1 Серия 6
13 ноября 2020
Жарка Roast
Сезон 1 Серия 7
13 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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