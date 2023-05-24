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Джеймс Мэй: О, повар! (2020), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Джеймс Мэй: О, повар!
Киноафиша Сериалы Джеймс Мэй: О, повар! Сезоны Сезон 2

James May: Oh Cook!
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Джеймс Мэй: О, повар!»

Во 2 сезоне шоу «Джеймс Мэй: О повар!» продолжается кулинарное путешествие Джеймса Мэя по миру. Не являясь ни шеф-поваром, ни кулинарным критиком, а простым обывателем, любящим вкусно поесть, он предлагает зрителям доступные и необычные рецепты, которые каждый легко сможет повторить на собственной кухне, не отходя от экрана. Поклонников кулинарии ждут традиционное американское жаркое, йоркширский пудинг с жареным цыпленком, карри из копченой рыбы, кровяная колбаса, пирожные с ирисками, бисквит королевы Виктории и другие изыски кухни разных стран. Приготовьте ножи и духовки и займите свои места!

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7.5 IMDb
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Список серий телешоу Джеймс Мэй: О, повар! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Французская классика French Classics
Сезон 2 Серия 1
24 мая 2023
Японский Japanese
Сезон 2 Серия 2
24 мая 2023
Званый ужин 70-х 70's Dinner Party
Сезон 2 Серия 3
24 мая 2023
Веган Vegan
Сезон 2 Серия 4
24 мая 2023
Немецкий German
Сезон 2 Серия 5
24 мая 2023
Пикник Picnic
Сезон 2 Серия 6
24 мая 2023
Мексиканский Mexican
Сезон 2 Серия 7
24 мая 2023
График выхода всех сериалов
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