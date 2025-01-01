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Постер сериала Следователь Протасов
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Следователь Протасов, список сезонов

Следователь Протасов 16+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал 5 канал

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Список сезонов сериала «Следователь Протасов»
Следователь Протасов - Сезон 1 Сезон 1
16 эпизодов 15 марта 2014 - 23 марта 2014
 
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