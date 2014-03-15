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Следователь Протасов 2013 - 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Следователь Протасов
Киноафиша Сериалы Следователь Протасов Сезоны Сезон 1

Следователь Протасов 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Следователь Протасов»

В 1 сезоне сериала «Следователь Протасов» полковник Протасов работает следователем по особо важным делам. Самые грозные представители криминального мира опасаются и уважают Протасова. Сослуживцы тоже относятся к нему с опаской и почтением. Протасов заслужил всеобщее признание за трудолюбие, несгибаемый характер и профессиональные качества. Он расследовал немало самых сложных и запутанных преступлений. В криминальном мире Протасова окрестили Лисом – за его умение вычислять злоумышленников и распутывать трудные дела. Но порой бандиты действуют сплоченно, хитроумно и изощренно, и тогда герою приходится изрядно попотеть.

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Список серий 1-го сезона сериала «Следователь Протасов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Место преступления: Часть 1
Сезон 1 Серия 1
15 марта 2014
Место преступления: Часть 2
Сезон 1 Серия 2
15 марта 2014
Парк Победы: Часть 1
Сезон 1 Серия 3
15 марта 2014
Парк Победы: Часть 2
Сезон 1 Серия 4
15 марта 2014
Инквизиция: Часть 1
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2014
Инквизиция: Часть 1
Сезон 1 Серия 6
16 марта 2014
Скарабей: Часть 1
Сезон 1 Серия 7
16 марта 2014
Скарабей: Часть 2
Сезон 1 Серия 8
16 марта 2014
Первая любовь: Часть 1
Сезон 1 Серия 9
22 марта 2014
Первая любовь: Часть 2
Сезон 1 Серия 10
22 марта 2014
Наследство: Часть 1
Сезон 1 Серия 11
22 марта 2014
Наследство: Часть 2
Сезон 1 Серия 12
22 марта 2014
Убить человека: Часть 1
Сезон 1 Серия 13
23 марта 2014
Убить человека: Часть 2
Сезон 1 Серия 14
23 марта 2014
Подкидыш: Часть 1
Сезон 1 Серия 15
23 марта 2014
Подкидыш: Часть 2
Сезон 1 Серия 16
23 марта 2014
График выхода всех сериалов
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