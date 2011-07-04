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Воин Пэк Тон Су 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Воин Пэк Тон Су
Киноафиша Сериалы Воин Пэк Тон Су Сезоны Сезон 1

Musa Baek Dong-soo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 29
Продолжительность сезона 31 час 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Воин Пэк Тон Су»

В 1 сезоне сериала «Воин Пэк Тон-су» действие происходит в «золотой век» корейской истории – в период правления династии Чосон. Трон занимает законный наследник своих великих предков – король Енджо. После него государство готовится возглавить его сын – молодой принц Садо. Но среди приближенных короны оказываются предатели, которые планируют свергнуть устоявшийся порядок и отобрать у династии власть. Сперва заговор назревает против Садо, а затем под ударом оказывается и сам Енджо. На помощь король призывает свою «правую руку» – отважного и верного рыцаря по имени Пэк Тон-су, который готов найти заговорщиков.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Воин Пэк Тон Су» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 июля 2011
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 июля 2011
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 июля 2011
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 июля 2011
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 июля 2011
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 июля 2011
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 июля 2011
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 июля 2011
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
1 августа 2011
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
2 августа 2011
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
8 августа 2011
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
9 августа 2011
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
15 августа 2011
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
16 августа 2011
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
22 августа 2011
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
23 августа 2011
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
29 августа 2011
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
30 августа 2011
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
5 сентября 2011
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
6 сентября 2011
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
12 сентября 2011
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
13 сентября 2011
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
19 сентября 2011
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
20 сентября 2011
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
26 сентября 2011
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
27 сентября 2011
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
3 октября 2011
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
4 октября 2011
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
10 октября 2011
График выхода всех сериалов
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