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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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Воин Пэк Тон Су
Сезоны
Воин Пэк Тон Су, список сезонов
Musa Baek Dong-soo
16+
Год выпуска
2011
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 5 минут
Телеканал
SBS
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Рейтинг сериала
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голосов
7.9
IMDb
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Список сезонов сериала «Воин Пэк Тон Су»
Сезон 1 / Season 1
29 эпизодов
4 июля 2011 - 10 октября 2011
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